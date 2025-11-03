"لن أغادر".. ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة؟ (صور)

البحيرة – أحمد نصرة:

عاشت محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، واحدة من أكثر اللحظات ترقباً وروحانية، حيث أُعلن عن أسماء 1285 فائزًا بقرعة الحج لهذا العام، فور إعلان الأسماء، تحولت القاعة إلى ساحات للفرح العارم الممزوج بالبكاء، فسادت مشاعر دموع الفرح وسجود الشكر لله على تحقق "حلم العمر".

وشهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اليوم، احتفالية إجراء القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لعام 2026، التي نظمتها مديرية أمن البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي، وسط أجواء روحانية مفعمة بالمشاعر الإيمانية.

حضر الاحتفالية اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، إلى جانب عدد كبير من المواطنين المتقدمين للحج وذويهم.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطني وتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للدكتورة جاكلين عازر، قدّمت خلالها خالص التهنئة للحجاج الفائزين، متمنية لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسفرًا ميسرًا وعودة آمنة إلى أرض الوطن، داعية المولى عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال ويحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والاستقرار.

وأعربت المحافظ عن أمنياتها بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام، مؤكدة اهتمام المحافظة بمتابعة الخدمات المقدمة للحجاج منذ إنهاء إجراءات السفر وحتى عودتهم، بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم والرعاية خلال الرحلة المباركة.

كما وجّهت المحافظ الشكر والتقدير إلى اللواء محمد عمارة وقيادات وزارة الداخلية ومديرية الأمن على الجهد المخلص والتنظيم الراقي لضمان سير إجراءات القرعة الإلكترونية بكل شفافية وحيادية ويسر، وتوفير التيسيرات كافة للمواطنين في سبيل أداء الفريضة المباركة.

وأشار مدير الأمن إلى أن عدد المتقدمين لقرعة الحج هذا العام بلغ 4168 مواطنًا بإجمالي 3162 طلبًا، وأُجريت عليهم القرعة الإلكترونية العلنية، التي أسفرت عن فوز 1285 حاجًا وحاجة من أبناء المحافظة، بينهم 14 من كبار السن بنسبة 1% من الحصة الإجمالية، إلى جانب قائمة احتياطية تضم 641 حاجًا.