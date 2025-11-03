لمواجهة الطقس السيئ.. محافظ الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضرورة متابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

ووجّه المحافظ المسئولين في غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بمتابعة الموقف ميدانيًا على مدار الساعة، ورصد أي تداعيات ناتجة عن موجة الطقس، مع تلقي بلاغات المواطنين عبر الخطوط الساخنة على مدار 24 ساعة.

وشهدت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، هطول أمطار خفيفة وانخفاضًا في درجات الحرارة لتسجل 18 درجة مئوية، مصحوبة بنشاط في حركة الرياح، دون تأثير يُذكر على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

ووفقًا لتقارير شركة الصرف الصحي، بدأت الأمطار في الهطول منذ مساء أمس، مع استمرار تكاثف السحب الممطرة القادمة من الجنوب الغربي، والتي قد تتطور إلى أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة.

يُذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض خلال فصلي الخريف والشتاء إلى نحو 18 نوة سنويًا، بينها 11 نوة تُعد الأشد قوة وتأثيرًا، حيث تتسبب في بعض الأحيان في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.