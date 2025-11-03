إعلان

من شدة الحزن.. أم تلحق بابنتها بعد ساعتين ومشهد الجنازة يُبكي المنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:08 م 03/11/2025
المنوفية- أحمد الباهي:

شيّع المئات من أهالي قرية تلبنت أبشيش التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب صلاة الظهر اليوم الإثنين في مشهد مهيب يملؤه الحزن والدموع، جثمان سيدة تبلغ من العمر 55 عامًا وابنتها البالغة 38 عامًا، اللتين رحلتا في ليلة واحدة، بعدما تدهورت الحالة الصحية للابنة الأمس، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الباجور التخصصي ولحقت بها الأم من شدة الحزن.

خرجت الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الأربعين بالقرية، وسط حالة من الانكسار والصمت الذي خيّم على الأهالي، الذين لم يتمالكوا دموعهم تأثرًا بالقصة المؤلمة، واصطف الرجال والنساء والأطفال في مشهد إنساني مؤثر، ليحملوا الجثمانين إلى مثواهما الأخير وسط دعوات متواصلة بالرحمة والمغفرة.

الأهالي قالوا لمصراوي، إن الابنة كانت تُعاني من مرض ذهني وحركي، ظلت لأيام بالعناية المركزة، وحالتها تزداد سوءًا حتى احتاجت لجهاز تنفس صناعي، وتوفاها الله، تأثرت بشدة الأم لما رأته من تدهور حالتها ثم رحيلها، وأثناء نقل جثمانها لم يتحمل قلب الأم الضعيف المشهد، وفارقت الحياة بشكل مفاجئ بعدها بساعتين فقط.

تفاعل الأهالي مع الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادلوا صورًا من جنازتهما التي شارك فيها المئات، ووصفوها بأنها "جنازة تبكي القلوب"، ودعوا بالصبر والسلوان لأسرة الفقيدتين.

محافظة المنوفية مستشفى الباجور التخصصي وفاة أم

