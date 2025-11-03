إعلان

‬بسبب سرعة الرياح.. وقف رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر

كتب : محمد محروس

01:04 م 03/11/2025

رحلات البالون

الأقصر - محمد محروس:

قررت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، وقف رحلات البالون الطائر ومنعها من التحليق في سماء المدينة، وذلك نتيجة زيادة سرعة الرياح وعدم استقرار الأحوال الجوية، حرصًا على سلامة السائحين والعاملين في هذا القطاع السياحي الحيوي.

وأوضح مصدر بقطاع البالون الطائر بالأقصر، أن القرار جاء بعد رصد ارتفاع سرعة الرياح عن المعدلات المسموح بها للإقلاع، حيث تجاوزت الحدود الآمنة للطيران المنخفض، ما استدعى تعليق الرحلات بشكل فوري حتى تحسّن الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر أن عمليات الرصد والمتابعة الجوية مستمرة على مدار الساعة، وسيتم استئناف الرحلات فور استقرار الطقس وتراجع سرعة الرياح، مشيرًا إلى أن سلامة الركاب تظل أولوية مطلقة لدى الجهات المنظمة.

وتُعد رحلات البالون الطائر من أشهر وأبرز الأنشطة السياحية في الأقصر، حيث تمنح الزائرين تجربة فريدة لمشاهدة معابد البر الغربي ومناظر النيل الخلابة من ارتفاعات شاهقة، وتشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين من مختلف الجنسيات على مدار العام.

