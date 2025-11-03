"النار ولعت في الكانتين".. حريق هائل داخل مدرسة في المنيا- صور

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت منطقة شارع صلاح سالم بطما شمال محافظة سوهاج فجر أمس الأحد لحظة صادمة لسكان المنطقة، بعد أن فوجئوا بانقطاع خدمة التليفونات الأرضية نتيجة قيام مجموعة من اللصوص بسرقة كابلات الاتصالات.

وأوضحت المصادر أن المتهمين انتحلوا صفة عمال الشركة، مرتدين جاليهات "فستات" تحمل شعار شركة اتصالات شهيرة، وتمكنوا من سرقة حوالي 150 مترًا من الكابلات، بما يعادل نصف طن، ما تسبب في انقطاع الخدمة لليوم الثاني على التوالي.

وتشهد المنطقة حالة من الاستياء بين المواطنين، الذين اضطروا للتعامل مع انقطاع الاتصالات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، واستعادة الكابلات المسروقة.

