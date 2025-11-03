محافظ الوادي الجديد يتفقد المدينة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المدينة الرياضية الملحقة بمقر مجمع المصالح الحكومية لتقديم الخدمات الذكية، وذلك برفقة جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، ومحمد فكري مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وخلال جولته، أكد المحافظ أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام للعاملين في مختلف المديريات، وتكثيف البرامج الرياضية والترفيهية، تزامنًا مع انطلاق دوري المديريات اليوم، دعمًا لنمط الحياة الصحية وتحسين بيئة العمل داخل المجمع الحكومي.

كما تفقد "الزملوط" جاهزية الملاعب الرياضية وحمام السباحة وممشى الدراجات والمشاة وساحات الانتظار، إلى جانب أعمال اللاندسكيب والتجميل بالمحيط الخارجي للمدينة الرياضية.