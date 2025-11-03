إعلان

محافظ الوادي الجديد يتفقد المدينة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية

كتب : محمد الباريسي

12:25 م 03/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المدينة الرياضية الملحقة بمقر مجمع المصالح الحكومية لتقديم الخدمات الذكية، وذلك برفقة جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، ومحمد فكري مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وخلال جولته، أكد المحافظ أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام للعاملين في مختلف المديريات، وتكثيف البرامج الرياضية والترفيهية، تزامنًا مع انطلاق دوري المديريات اليوم، دعمًا لنمط الحياة الصحية وتحسين بيئة العمل داخل المجمع الحكومي.

كما تفقد "الزملوط" جاهزية الملاعب الرياضية وحمام السباحة وممشى الدراجات والمشاة وساحات الانتظار، إلى جانب أعمال اللاندسكيب والتجميل بالمحيط الخارجي للمدينة الرياضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد الزملوط الوادي الجديد مجمع المصالح الحكومية المدينة الرياضية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
حالة الطقس.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة بهذه المناطق الساعات المقبلة