قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات جامعة بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الإثنين، عدداً من القرارات الجديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام بعدد من كليات الجامعة وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الكوادر الأكاديمية وتجديد الدماء في المناصب القيادية.

شملت القرارات تعيين الدكتور علي عبد النبي محمد الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقيام الدكتورة هبه الله محمد سعيد الأستاذ المساعد بكلية العلاج الطبيعي بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقيام الدكتور أحمد منير سلامة الأستاذ المساعد بكلية العلاج الطبيعي بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور علي محمود علي الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها رئيساً لمجلس قسم الهندسة الميكانيكية، والدكتور محمد شعبان محمد الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة رئيساً لمجلس قسم الإنتاج الحيواني، والدكتور محمد أحمد إبراهيم الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا رئيساً لمجلس قسم الهندسة الكهربائية.

والدكتور عمرو علي جمال الدين الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا رئيساً لمجلس قسم الهندسة المدنية، والدكتورة نيفين عماد علي الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة بكلية الطب البشري رئيساً لمجلس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة، والدكتور أحمد عادل أحمد الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب البشري رئيساً لمجلس قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، والدكتور أحمد ممدوح عوض الله الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري رئيساً لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

كما شملت القرارات تجديد إشراف الدكتور حسني أحمد عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشري على مجلس قسم الطب الرياضي، وتجديد إشراف الدكتورة منى حسين إبراهيم الأستاذة المتفرغة بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشري على قسم طب الأسرة.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي صدور قرار وزاري بتجديد تعيين الأستاذ أحمد محمد شاهين في وظيفة أمين كلية التجارة بدرجة مدير عام.