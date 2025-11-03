إعلان

محافظ القليوبية يجتمع برؤساء المدن والأحياء الجدد لتحديد أولويات العمل

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:52 ص 03/11/2025

المهندس أيمن عطية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، اجتماعًا بديوان عام المحافظة مع عدد من رؤساء المدن والأحياء الجدد، في أول لقاء رسمي بعد توليهم مهام مناصبهم، وذلك لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة وتحديد التوجيهات الأساسية لسير الأداء التنفيذي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد معوض السكرتير العام المساعد، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام.

كما حضر كل من: اللواء عبدالعظيم محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، واللواء أحمد شوقي شادي رئيس مركز ومدينة كفر شكر، واللواء تامر محمد عبد العظيم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وشدد المحافظ على أهمية التواجد الميداني الفعّال بين المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها بشكل سريع، مؤكدًا أن رضا المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

ووجّه المحافظ بضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بتكامل من أجل تحقيق راحة المواطن وتوفير حياة كريمة له.

أيمن عطية محافظ القليوبية

