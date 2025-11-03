تداول 126 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 7 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 126000 طن بضائع و703 شاحنات و23 سيارة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع و163 شاحنة و9 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 122000 طن بضائع و540 شاحنة و14 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الإثنين السفينة "PILECKI" وعلى متنها 1310 أطنان من معدات الكابلات قادمة من العقبة، وتغادر السفينة "INCE NORCHWING" وعلى متنها 55 ألف طن فوسفات متجهة إلى فيتنام، والسفينة "GREAT HAN" وعلى متنها 55 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين.

كما تغادر اليوم السفينتان "Poseidon Express" والحرية. وكان الميناء قد شهد بالأمس مغادرة السفينتين "Poseidon Express" والحرية.

وسجل ميناء نويبع تداول 3700 طن بضائع و274 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: سينا، والحسين، نيوعقبة، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1550 راكبا.