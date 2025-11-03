بالصور- هطول أمطار على الإسكندرية والصرف الصحي ينشر 135 سيارة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:



تعرضت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، لهطول أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة لتسجل الصغرى 18 درجة مئوية، ونشاط حركة الرياح، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.



ووفقًا لشركة الصرف الصحي، بدأ هطول أمطار خفيفة على معظم أنحاء الإسكندرية منذ مساء أمس مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على المحافظة.



وأشارت الشركة، في بيان، اليوم، إلى تقدم بعض السحب الركامية من الجنوب الغربي للمحافظة، ما قد يؤدي لهطول أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.



ومن جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى نشر 135 سيارة صرف صحي و45 بدالة رفع لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.



يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض على مدار فصلي الخريف والشتاء لـ 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، حيث تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.



