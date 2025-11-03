حملة مكبرة بالإسماعيلية لإزالة النباشين وضبط مخالفات المصانع (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة والوحدتين المحليتين لحي ثالث وقرية نفيشة، حملة مكبرة لإزالة تجمعات النباشين والمرور على المصانع والمخازن للتأكد من الالتزام بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المرور والمارة، والقضاء على ظاهرة النباشين المنتشرين بجوار صناديق القمامة، لما تسببه من مشكلات بيئية وتشويه للمظهر العام.

وشارك في الحملة: المهندسة أميمة حفني محمد، مدير وحدة تنظيم المخلفات، العقيد محمد حبيب، رئيس شرطة المسطحات والبيئة، نواب رئيسي حي ثالث ونفيشة.

وشملت أعمال الحملة عدة مناطق، منها: محيط نادي الكهرباء، منطقة الأندية، المرحلة الخامسة متطور، طريق الكاكولا، حي المروة، شارع شبين، المنطقة خلف إدارة المرور، طريق نفيشة (أول طريق الإسماعيلية – السويس)، كوبري السويسية.

أسفرت الحملة عن: تحرير 8 محاضر ضد النباشين، وتحرير محضرين لمصنعين مخالفين في قرية نفيشة بعد التأكد من عدم التزامهما بمعايير النظافة وتراكم المخلفات داخلهما، وتحرير محضرين آخرين لمخزنين بدون ترخيص، وإصدار قرار بالغلق الإداري لهما.

وأكدت المهندسة أميمة حفني استمرار الحملات المكثفة بجميع المراكز والأحياء لمنع عودة النباشين بجوار صناديق القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري لمحافظة الإسماعيلية