أسيوط - محمود عجمي:



أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد أعمال الرصف النهائية بطريق درنكة - محور الهضبة، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بطول 3 كيلومترات، وبكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه.



ويأتي ذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: المهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام مديرية الطرق والنقل، الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، المهندس شعبان عبد المنعم سعيد، مدير المشروعات بالمديرية، المهندس محمد مصطفى أحمد، المدير التنفيذي للمشروع.

وخلال جولته، تابع المحافظ مراحل التنفيذ النهائية على أرض الواقع، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع حول خطة العمل، والتي تضمنت إعادة تأهيل الطريق بالكامل، وإزالة المعوقات الفنية، إلى جانب تنفيذ منشآت صناعية حيوية لضمان استدامة الطريق وسلامة مستخدميه.

وشملت الأعمال: إنشاء تكسيات حجرية لمصرف السوهاجية العميق الملاصق للطريق بعمق يصل إلى 6 أمتار، إقامة حواجز حماية حجرية على جانبي الطريق، رفع مطابق الصرف الصحي والمياه، تأمين غرف الغاز وخطوط أنابيب البترول باستخدام بلاطات خرسانية مسلحة لحماية المرافق الحيوية من التلف.

وأكد المحافظ أن المحافظة تنفذ خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف المراكز والقرى، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية التي تضع تحسين البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين والنقل الداخلي في مقدمة أولوياتها، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة الحياة والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن طريق درنكة - محور الهضبة يُعد من المحاور الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة بالمحافظة، حيث يسهم في ربط القرى بالمحاور المرورية الجديدة، ويعزز الحركة الاقتصادية والسياحية، خاصة أن منطقة درنكة تُعد من أبرز نقاط مسار العائلة المقدسة وتشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا.