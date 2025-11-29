كشفت جهات التحقيق تفاصيل جديدة في قضية المنشار بالإسماعيلية، حيث تبيّن أن المتهم لجأ إلى ادعاء امتلاك مصحة لعلاج الإدمان لاستقطاب أسر المرضى وإقناعهم بقدرته على استضافة ذويهم وعلاجهم، وذلك مقابل مبالغ مالية يحصل عليها عبر تحويلات إلكترونية.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم كان يُجري اتصالات مع الأهالي بصفته “مسؤول مصحة”، وقبل أن يلتقوا به أو يتأكدوا من صحة روايته، يُقدم على حظر أرقامهم فور استلام الأموال، في واقعة وصفتها التحقيقات بأنها احتيال منظم.

وفي سياق متصل، كانت نيابة الإسماعيلية قد قررت إحالة الطفل المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث وتحديد جلسة 25 نوفمبر لبدء المحاكمة، عقب انتهاء تحقيقات مطوّلة استمرت لأسابيع.

كما جددت النيابة حبس والد المتهم وصاحب محل الهواتف المحمول لمدة 15 يومًا لاتهامهما بالمشاركة في إخفاء الأدلة؛ إذ كشفت التحقيقات أن والد المتهم شاهد آثار دماء داخل الشقة ولم يُبلغ الجهات المختصة، بل شارك في تنظيفها ومحاولة طمس معالم الجريمة، بينما يواجه صاحب محل الهواتف اتهامات مرتبطة بالهاتف المستخدم في الواقعة.

وتعود بدايات القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حين استدرج المتهم زميله إلى شقته وارتكب جريمة بشعة باستخدام أدوات كهربائية في التقطيع، ما أثار صدمة واسعة بين أهالي المحافظة لبشاعة التفاصيل.

وفي تطور جديد، تعذّر حضور المتهم جلسة محكمة جنايات الأحداث المحددة اليوم، وذلك لدواعٍ أمنية وفق ما أفادت به جهات الاختصاص، ليتم تحديد جلسة جديدة في 2 ديسمبر لاستكمال نظر القضية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها المتعمقة، والتي تشمل تقارير نفسية وسلوكية، وشهادات تربوية من المدرسة، إلى جانب تقرير الطب الشرعي، وسط استعدادات لإعلان مواعيد الجلسات المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة نقل المتهم وحضور جميع الأطراف.

