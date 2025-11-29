حبس عامل بمدرسة دولية بالإسكندرية 4 أيام في واقعة الاعتداء على تلاميذ

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس عامل بإحدى المدارس الدولية، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالاعتداء على أطفال من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال (KG2).



وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهم عقب تلقي بلاغات من أولياء أمور التلاميذ، أفادت بتعرض أبنائهم لانتهاكات داخل المدرسة.



وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



وخلال مثوله للتحقيق، أنكر العامل جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا عدم صلته بالوقائع محل البلاغ.



فيما تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال أولياء الأمور، ومراجعة كاميرات المراقبة داخل المدرسة، لكشف ملابسات الواقعة.