راح يصالحها حرقوه.. "مياه نار" وشوم في خناقة نسب بشبرا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تحولت محاولة زوج لإعادة زوجته إلى منزل الزوجية بمنطقة "بيجام" في شبرا الخيمة إلى معركة دموية، أسفرت عن إصابته وشقيقه وجار لهم بحروق وجروح خطيرة، إثر اعتداء والد الزوجة وشقيقها عليهم بـ"مياه النار" والشوم.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة عنيفة بشارع الشونة. وتبين من الفحص أن الزوج توجه رفقة شقيقه لمنزل أهل زوجته لإنهاء خلاف عائلي بعد تركها المنزل منذ أسبوع، إلا أن النقاش تطور لمشادة حادة.

كشفت التحريات عن تعدي والد الزوجة وشقيقها على الزوج وشقيقه بالعصي وإلقاء مادة كاوية "مياه نار" عليهما، ما أدى لإصابة الزوج وشقيقه، كما طالت الإصابات جارًا حاول التدخل لفض النزاع.

تمكنت قوات الشرطة من ضبط والد الزوجة، وتم نقل المصابين للمستشفى، فيما تكثف المباحث جهودها لضبط شقيق الزوجة الهارب.