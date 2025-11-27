مهرجان شرم الشيخ للمسرح يخصص منصة عالمية لتعزيز الدبلوماسية الثقافية

20 سنة من التعثر.. كيف سيغير افتتاح المتحف الآتوني خريطة السياحة في المنيا؟

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، سوقًا دوليًا مشتركًا بدأ باجتماع لأهم رؤساء ومديري المهرجانات المسرحية الكبيرة حول العالم، وذلك في إطار التعاون المشترك بينها لبحث سبل الأفكار الجديدة.

وشهد اللقاء حضورًا لافتًا لعدد من صناع القرار المسرحي، ومديري المهرجانات الدولية، وجاء انعقاده في إطار حرص المهرجان على فتح آفاق تعاون جديدة، وترسيخ شبكة علاقات مهنية ممتدة بين المؤسسات والجهات الفاعلة في المشهد المسرحي العالمي.

وقد شكّل هذا التجمع منصة للحوار البنّاء ناقش خلالها الحاضرون أهم التحديات التي تواجه المهرجانات، وسبل تطوير الشراكات المستدامة، إلى جانب وضع أسس عملية لتبادل العروض والتجارب التدريبية والمبادرات الشبابية.

وأعرب المخرج مازن الغرباوي، عن فخره بهذا اللقاء النوعي، مؤكدًا أن المهرجان منذ انطلاقه اعتمد على مبدأ التواصل بين الثقافات كركيزة أساسية لمشروعه، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الثقافية ليست مجرد شعار، بل ممارسة واقعية تُترجم عبر التعاون المشترك وتبادل الرؤى، بما يثري الحركة المسرحية ويمنح الشباب فرصًا أوسع للتجربة والتطور.

وناقش الحاضرون مجموعة من المقترحات المتعلقة بعقد بروتوكولات تعاون مستقبلية تشمل تبادل العروض المسرحية، وتنظيم ورش عمل مشتركة، واستضافة مواسم ثقافية متبادلة، إضافة إلى وضع آليات واضحة لتيسير انتقال الفنانين وصناع المسرح بين المهرجانات المختلفة في إطار منظم وداعم للإبداع.

وأشاد رؤساء المهرجانات المشاركون بالدور الكبير الذي يلعبه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في تعزيز حضور المسرح العربي على الساحة الدولية، مؤكدين استعدادهم للدخول في تعاون فعّال يهدف إلى دعم الفنانين الشباب، وتوفير منصات جديدة لهم.

وأعرب قسطنطين كرياك، رئيس مهرجان سيبيو الدولي، عن سعادته بفكرة الـ Open Market. وبجهود مهرجان شرم الشيخ الدولي، مؤكدًا فخره بمهرجان سيبيو الدولي.

كنا أثنى هارولد ديفيد، رئيس مهرجان أفينيون أوف، على أهمية هذا اللقاء المتميز الذي يجمع نخبة من رؤساء المهرجانات الدولية.

وأشاد البروفسير جون وونج سون، من كوريا، بدور المهرجان في جمع رواد المسرح في العالم، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير بالمسرح في كوريا، حيث تُقام مهرجانات في 16 مقاطعة.

وأشادت الفنانة مونيكا زين، بالتعاون مع مهرجان شرم الشيخ، مشيرة إلى استضافة مهرجان سيتفي بولندا للمونودراما في كراكوف، ورفع شعار "مسرح من أجل السلام".

وتحدث المخرج الدكتور عبد الكريم بن علي بن جواد اللواتي، من سلطنة عمان، عن مشروع المسرح الوطني وتطور المهرجان المسرحي العماني، والكاتبة والإعلامية رولا الهباهبة التي تحدثت عن شركتها الفنية وورشها الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، معبرة عن سعادتها بعضوية لجنة تحكيم المسابقة.

ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز حضورها على خريطة السياحة العالمية في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة التنمية الشاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، تكريمًا لمسيرتها الثرية ودعمها لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.