ضبط عيادات جلدية يديرها أشخاص بمؤهل متوسط في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

01:58 م 27/11/2025
نفّذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الخدمات الصحية وضمان تقديمها وفقًا للاشتراطات القانونية والمعايير المهنية.


أسفرت الحملة عن ضبط مركزين للجلدية والبشرة غير مرخصين، تجرى بداخلهما جِلسات بشرة باستخدام منتجات مجهولة المصدر، و يُداران بواسطة أشخاص حاصلين على مؤهل متوسط وغير مؤهلين طبيًا، فضلا عن غلق 4 معامل تحاليل لإدارتها بدون ترخيص.


جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

