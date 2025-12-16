روسيا: اتفاق غزة لم يجلب الراحة للفلسطينيين في الضفة

وكالات

قال مندوب روسيا أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يجلب الراحة لسكان الضفة الغربية.

وأفاد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن، بأنه منذ أواخر سبتمبر استُشهِد أكثر من 40 فلسطينيًا وأُصيب 800 آخرين على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وعلق نيبينزيا، على اقتحام الجيش الإسرائيلي مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة والاستيلاء عليه في وقتٍ سابق من ديسمبر الجاري، قائلًا إنه: "لا ينبغي أن تمر أعمال التدمير الممنهج لمرافق الأونروا ومقتل موظفيها دون عقاب".

وأكد أهمية استمرار عمل الأونروا دون انقطاع باعتبارها المصدر الوحيد لتقديم الدعم الشامل للفلسطينيين، داعيًا الوسطاء إلى إيجاد حل تفاوضي شامل لمشكلة نزع سلاح الجماعات الفلسطينية وسحب الوحدات الإسرائيلية من غزة.

وتابع مندوب روسيا أمام مجلس الأمن: "دعونا باستمرار إلى وقف فوري وغير مشروط وشامل لإطلاق النار مع ضمان وصول المساعدة الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لقطاع غزة".