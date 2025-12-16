واقعة صوت وصورة .. الجنايات تعاقب 3 متهمين في قضية هتك عرض طفل "بولاق"

كتب ـ رمضان يونس:

أصدرت الدائرة "5" بمحكمة جنايات الجيزة، حُكمها على 3 متهمين، في واقعة اتهامهم بهتك عرض طفل وتصويره في وضع مخل، في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وحكمت المحكمة حضوريًا للمتهمين الثلاثة، أولا؛ بمعاقبة المتهم الأول "ح.ع" بالسجن 3 سنوات عن الاتهام الأول والثاني (هيأ مكانا لتعاطي وإحراز مخدر) فيما عاقبته بالحبس عامين عن اتهام الثالث هتك العرض.

ثانيا؛ معاقبة المتهم الثاني "ا.م" بالحبس مع الشغل عامين.

ثالثا؛ معاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل سنة واحدة عن الاتهام الرابع والخامس والسادس، فيما برأته المحكمة من الاتهام الثالث "هتك العرض" ومصادرة الهاتف المحمول ومحو مقاطع الفيديو.

ترأس هيئة المحكمة المستشار عنتر عبد الوهاب دولاتي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد أمين وأنس يسري إبراهيم وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 8061 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 4791 لسنة 2024، للمتهمين "ح"، 18 سنة، عامل، و "أ" 16 سنة، ترزي، و "ع"، 16 سنة، عامل، تهمة هتك عرض الطفل "ب" الذي لم يتجاوز من العمر الـ 18 عامًا، بغير قوة أو تهديد في اليوم السادس من 6 أبريل الماضي.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهم الأول "ح.ع" هيأ مكاناً لتعاطي المواد المخدرة، وقدم المخدرات لأطفال لم يبلغوا من العمر الـ 21 عامًا بمقابل مادي، كما أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "أحد مشتقات الفينثيل أمين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهم الثالث "ع.ح"، التقط بمحل الواقعة مقطعاً مرئياً للواقعة بأكملها، حيث تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه الطفل، و نقل بجهاز من الأجهزة هاتف محمول"مقطع مرئي للمجني عليه بمكان خاص بغير رضاه.

ونسبت النيابة العامة، للمتهم الثالث "ع.ح" تهمة تعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وأنشأ واستخدم حساباً بقصد ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامين السابقين.

واستمعت النيابة العامة استدلالا لأقوال المجني عليه الطفل "أ،ه"، وأ:د أنه توجه إلى محل ارتكاب الواقعة رفقة المتهمين لتعاطي المواد المخدرة، وما أن تعاطى المادة المخدّرة طواعية تغيب عن الوعي واستيقظ مساء اليوم التالي فشاهد قاطني المنطقة ينظرون إليه باحتقار مستغربا تصرفهم إلى أن عرضوا عليه مقطع مرئي قام بتسجيله المتهم الثالث يظهرفيه، المتهمين وهم يمارسون معه أفعال منافية للآداب.

وناقشت النيابة العامة والد المجني عليه، وأكد في تحقيقات القضية، أنه خلال خروجه للعمل على سيارة أجرة "ميكروباص"، تفاجئ بأحد الأشخاص يعرض عليه مقطع فيديو يظهر فيه نجله، وآخرين يهتكون عرضه، فتوجه برفقة نجله إلى قسم شرطة بولاق الدكرور وقام بتحرير محضر بالواقعة.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة والتي أصدرت حكمها على المتهمين.