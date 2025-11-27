"عينه اتصفت".. قرار عاجل من التعليم بعد إصابة طفل داخل مدرسة بقنا

أصدر هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قرارًا عاجلًا باستبعاد مدير مدرسة واثنين من الوكلاء بإحدى مدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، وإحالتهم للتحقيق أمام الشؤون القانونية، وذلك على خلفية واقعة إصابة طفل داخل المدرسة وتصفية عينه، وما تبعها من حالة استياء بين أولياء الأمور.

وجاء قرار وكيل الوزارة عقب فحص ملابسات الواقعة، حيث تبين وجود قصور واضح في الإشراف اليومي والعام على المدرسة، وعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بإشراف الأدوار وفترة الفسحة، وهو ما أدى إلى الإخلال بانضباط اليوم الدراسي وتهديد سلامة الطلاب.

وكلف وكيل الوزارة إدارة نجع حمادي التعليمية بترشيح قيادة جديدة لتولي إدارة المدرسة بصورة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات، مع التشديد على ضرورة تكثيف المتابعة اليومية داخل المدارس لضمان سير العملية التعليمية والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.