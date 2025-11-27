غلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى فى البحيرة

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، 17 منشأة طبية خاصة لمخالفتها اشتراطات الترخيص أو لعملها بدون ترخيص، مع استصدار 15 قرار غلق آخر جارٍ تنفيذها وفقًا للإجراءات القانونية.



مرّت الفرق التفتيشية على 154 منشأة طبية متنوعة التخصصات للتأكد من الالتزام بالمعايير الطبية والاشتراطات المنظمة للعمل.

فحصت الحملات 10 شكاوى واردة من المواطنين، وجرى الرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما وجهت 28 إنذارًا لمنشآت طبية رُصدت بها ملاحظات تستوجب التصويب الفوري، وحررت 7 محاضر تضمنت وقائع انتحال صفة طبيب، وفض أختام، ومخالفة عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استمرار تلك الحملات لضمان التزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير المهنية والإجراءات القانونية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.