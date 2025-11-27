إعلان

غلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى فى البحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:01 م 27/11/2025

غلق منشأة طبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، 17 منشأة طبية خاصة لمخالفتها اشتراطات الترخيص أو لعملها بدون ترخيص، مع استصدار 15 قرار غلق آخر جارٍ تنفيذها وفقًا للإجراءات القانونية.


مرّت الفرق التفتيشية على 154 منشأة طبية متنوعة التخصصات للتأكد من الالتزام بالمعايير الطبية والاشتراطات المنظمة للعمل.

فحصت الحملات 10 شكاوى واردة من المواطنين، وجرى الرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما وجهت 28 إنذارًا لمنشآت طبية رُصدت بها ملاحظات تستوجب التصويب الفوري، وحررت 7 محاضر تضمنت وقائع انتحال صفة طبيب، وفض أختام، ومخالفة عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استمرار تلك الحملات لضمان التزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير المهنية والإجراءات القانونية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غلق منشأة طبية البحيرة المنظومة الصحية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يرتفع في مصر اليوم
شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة