بالصور- انطلاق فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بمحافظة قنا، ضمن أنشطة مشروع "تعزيز العمل المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة في صعيد مصر - عمار"، الذي تنفذه مؤسسة جذور من أجل التنمية بالتعاون مع مؤسسة كونيموند الإسبانية (CONEMUND)، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID).

ونُظمت الفعالية عبر جمعية أنا مصري للتنمية والتدريب بقنا داخل قصر ثقافة قنا، بحضور 307 مشاركًا من الجهات الرسمية والمجتمعية، وممثلين عن مديرية التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات الشعبية والشخصيات الفاعلة في قضايا تمكين المرأة.

وافتتحت الدكتورة نجلاء باخوم، رئيس مجلس إدارة جمعية "أنا مصري"، الفعاليات بكلمة أكدت فيها أهمية رفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف ضد المرأة، موضحة أن مواجهة العنف مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمجتمع.

فيما استعرض الأستاذ هشام صلاح، مدير مشروع "عمار"، دور المشروع في تعزيز بيئة أكثر وعيًا ودعمًا للنساء، من خلال برامج توعية وتدخلات مجتمعية تُنفذ في عدد من محافظات الصعيد.

وتضمن اليوم عددًا من الأنشطة التفاعلية، أبرزها العرض المسرحي "الساقية" الذي تناول قضايا زواج الأطفال، والحرمان من الميراث، والمساواة وعدم التمييز، والابتزاز الإلكتروني، وذلك في إطار توعية الجمهور بالتحديات التي تواجه المرأة.

كما شهدت الفعالية نشاط المناظرة بين فريقين من الشباب (المؤيد والمعارض)، ناقشا خلالها قضايا العنف المنزلي، وختان الإناث، والعنف الإلكتروني، بهدف تعزيز ثقافة الحوار وتبنّي التفكير النقدي.

وشارك الحضور في نشاط صندوق المعلومات الذي تخللته مجموعة من الأسئلة والجوائز التحفيزية، أعقبته مشاركة واسعة في نشاط شجرة الرسائل من خلال كتابة رسائل تضامنية وداعمة للنساء والفتيات.

واختُتمت الفعاليات بفقرات فنية قدمها كورال أنا مصري، في أجواء احتفالية عكست التزام المجتمع بدعم حقوق المرأة ورفض العنف ضدها.

وجاءت الحملة هذا العام تحت شعار: "أمانها الرقمي… وعي وحماية ومسؤولية"، في رسالة تؤكد أهمية حماية المرأة في الفضاء الرقمي وتعزيز وعي المجتمع بمخاطر العنف الإلكتروني.

وأكد المنظمون أن فعاليات اليوم بعثت رسالة قوية بضرورة مواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة، والعمل على بناء بيئة آمنة وداعمة للنساء والفتيات في صعيد مصر.