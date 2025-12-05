إعلان

قطع المياه بعدد من مناطق العبور لأعمال رفع كفاءة الشبكة.. في هذا الموعد

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:31 م 05/12/2025

قطع المياه

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن قطع المياه بعدد من المناطق يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر 2025، لتنفيذ أعمال رفع كفاءة خطوط المرافق وربط الخط الجديد بشبكة المياه الرئيسية، ضمن خطة الجهاز لتحسين خدمات البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات المياه بالمدينة.

وأوضح الجهاز أن أعمال الربط ستستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مناطق:

الحي الثاني (محلية 1 – 34 ومساكن مصر للطيران)

الحي الثالث

الإسكان العائلي (1 – 2) بالحي الثامن

وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساءً وحتى 3 صباحًا.

وأكد جهاز تنمية المدينة أن هذه الأعمال تأتي في إطار الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة ضخ المياه، مشددًا على أهمية تعاون السكان خلال فترة الانقطاع لضمان سرعة إنجاز الأعمال.

ووجّه الجهاز نداءً إلى سكان المناطق المتأثرة بضرورة توفير احتياجاتهم من المياه مسبقًا خلال ساعات تنفيذ الأعمال، مؤكدًا أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء مباشرة، مع متابعة انتظام الخدمة لضمان عدم حدوث أي تأثيرات جانبية.

قطع المياه جهاز تنمية مدينة العبور

