إعلان

إطلاق معرض سنوي في هندسة بنها لعرض ابتكارات الطلاب 8 ديسمبر

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:58 ص 05/12/2025

هندسة بنها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تستعد كلية الهندسة ببنها - جامعة بنها لتنظيم المعرض الطلابي السنوي تحت عنوان "صُنع في هندسة بنها" يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر 2025 بمقر الكلية، في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار وتشجيع طلابها على الإنتاج والتطبيق العملي.

يقام المعرض تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والأستاذة الدكتورة جيهان موسى عبد الهادي نائب رئيس الجامعة، وبمشاركة طلاب قسم الهندسة الميكانيكية - شعبة هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج، الذين يعرضون نماذج متميزة من أعمالهم ومشروعاتهم المنفذة داخل ورش ومعامل الكلية.

ويهدف المعرض إلى إتاحة منصة لعرض الابتكارات الطلابية وتحويل الأفكار الهندسية إلى منتجات قابلة للتطبيق، بما يعكس مستوى التدريب العملي في الكلية، ويسهم في تعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال لدى الطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلية الهندسة جامعة بنها المعرض الطلابي السنوي صُنع في هندسة بنها القليوبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر