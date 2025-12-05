إطلاق معرض سنوي في هندسة بنها لعرض ابتكارات الطلاب 8 ديسمبر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تستعد كلية الهندسة ببنها - جامعة بنها لتنظيم المعرض الطلابي السنوي تحت عنوان "صُنع في هندسة بنها" يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر 2025 بمقر الكلية، في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار وتشجيع طلابها على الإنتاج والتطبيق العملي.

يقام المعرض تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والأستاذة الدكتورة جيهان موسى عبد الهادي نائب رئيس الجامعة، وبمشاركة طلاب قسم الهندسة الميكانيكية - شعبة هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج، الذين يعرضون نماذج متميزة من أعمالهم ومشروعاتهم المنفذة داخل ورش ومعامل الكلية.

ويهدف المعرض إلى إتاحة منصة لعرض الابتكارات الطلابية وتحويل الأفكار الهندسية إلى منتجات قابلة للتطبيق، بما يعكس مستوى التدريب العملي في الكلية، ويسهم في تعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال لدى الطلاب.