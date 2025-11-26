إعلان

مصرع مسنة وحفيدتها في انهيار منزل بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

02:06 م 26/11/2025

انهيار منزل ارشيفية

انتشلت قوات الحماية المدنية، اليوم، جثتي مُسنة وحفيدتها من أسفل الأنقاض عقب انهيار منزل بقرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد تامر سعيد، يفيد بانهيار منزل بقرية الصياد، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الدفاع المدني إلى موقع الحادث.

وبعد عمليات بحث وتمشيط تحت الأنقاض، تمكنت القوات من انتشال جثتي بخيتة. ع. س، 70 عامًا، وحفيدتها زهرة. م، 5 أعوام، واللتين لقيتا مصرعهما جراء انهيار المنزل عليهما.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات اللازمة.

إعلان

