إعادة بين حسان وربيع.. الحصر العددي بالدائرة الثانية في جنوب سيناء

كشف الحصر العددي الأولي في الدائرة الثانية بمحافظة جنوب سيناء، والتي تضم مدن رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء، تقدم المرشح غريب حسان على المرشح ماجد ربيع، ليخوضا جولة الإعادة على المقعد الفردي المستقل.

وجاءت نتائج المرشحين كما يلي:

غريب حسان: 5,543 صوتًا

ماجد ربيع ماضي: 3,626 صوتًا

سيد محمد عوض: 2,485 صوتًا

سليمان حميد: 2,410 صوتًا

إبراهيم رفيع (مرشح حزب حماة الوطن فردي): 1,219 صوتًا

عطية حميد: 924 صوتًا

سبيل أبو عامر: 692 صوتًا

محمد أحمد شرف: 102 صوتًا

عمر الجندي: 88 صوتًا

وجرت الانتخابات في جنوب سيناء على 4 مقاعد، بواقع مقعدين فرديين مستقلين ومقعدين للقائمة.