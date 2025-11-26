إعلان

إعادة بين حسان وربيع.. الحصر العددي بالدائرة الثانية في جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

02:00 م 26/11/2025

اللجنة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الحصر العددي الأولي في الدائرة الثانية بمحافظة جنوب سيناء، والتي تضم مدن رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء، تقدم المرشح غريب حسان على المرشح ماجد ربيع، ليخوضا جولة الإعادة على المقعد الفردي المستقل.

وجاءت نتائج المرشحين كما يلي:

غريب حسان: 5,543 صوتًا

ماجد ربيع ماضي: 3,626 صوتًا

سيد محمد عوض: 2,485 صوتًا

سليمان حميد: 2,410 صوتًا

إبراهيم رفيع (مرشح حزب حماة الوطن فردي): 1,219 صوتًا

عطية حميد: 924 صوتًا

سبيل أبو عامر: 692 صوتًا

محمد أحمد شرف: 102 صوتًا

عمر الجندي: 88 صوتًا

وجرت الانتخابات في جنوب سيناء على 4 مقاعد، بواقع مقعدين فرديين مستقلين ومقعدين للقائمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسان وربيع الحصر العددي الدائرة الثانية جنوب سيناء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات
كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر