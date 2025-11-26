أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته إلى محمود بدوي، مدير عام مديرية التربية والتعليم، والمهندس أبو الحمد أبو الوفا، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بإرجاء أعمال الصيانة الشاملة بمدرستي الأعقاب بحري الابتدائية والشهيد أحمد دياب الإعدادية إلى فترة الإجازة الصيفية، بما يضمن استمرار واستقرار العملية التعليمية دون أي معوقات.



وجاء القرار استجابة لمطالب أولياء أمور تلاميذ وطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بقرية الأعقاب بحري.



وأكد المحافظ أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف المعاناة عن الطلاب، والحفاظ على سلامتهم من الانتقال إلى مدارس أخرى تبعد نحو 2.5 كيلومتر عن محل إقامتهم، وهو ما قد يشكل عبئًا يوميًا على الأسر، ويعرض التلاميذ لمشقة التنقل لمسافات طويلة.



وأكد كمال أن المحافظة تضع مصلحة الطلاب وأولياء الأمور على رأس الأولويات، وأن جميع أعمال التطوير ستتم خلال العطلة الصيفية لضمان عدم تعطيل الدراسة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والأمان فى تنفيذ أعمال الصيانة، موجهاً مسئولى التربية والتعليم بمتابعة انتظام الدراسة داخل المدرستين وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة بما يهيئ بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لأبناء القرية، فى إطار حرص الدولة على دعم التعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

