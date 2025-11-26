انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي لدائرة الباجور في المنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت اللجنة العامة بمدينة، صباح اليوم الأربعاء، الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة الباجور، التي تنافس فيها 9 مرشحين على مقعد مجلس النواب، بعد انتهاء أعمال الفرز وإرسال نتائج اللجان الفرعية تباعًا إلى مقر اللجنة العامة.

وجاء الحصر العددي لدائرة الباجور على النحو التالي: "محمد فايز: 20,038 صوتًا،

وعادل الصعيدي: 14,321 صوتًا، ومحمد عيد: 1,621 صوتًا، وهشام الأقطش: 204 أصوات، وأحمد السبكي: 17,957 صوتًا، وائل النحاس: 597 صوتًا".

كما شمل الحصر العددي كلا من: "ياسر عبدالفتاح: 6,748 صوتًا، وأسامة دويدار: 6,277 صوتًا، ومعتز زينهم: 2,039 صوتًا".

وبلغ إجمالي الحضور: 74,406، والأصوات الباطلة: 4,604، أما الأصوات الصحيحة: 69,802.

وبلغ عدد المقار الانتخابية بدائرة الباجور 34 مقرًا انتخابيًا ضمت 41 لجنة فرعية استقبلت الناخبين على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، ضمن إجمالي 500 مقر انتخابي و542 لجنة فرعية وعامة على مستوى محافظة المنوفية، والمخصصة لاستقبال نحو 2 مليون و973 ألف و483 ناخبًا لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتواصل اللجنة العامة أعمال المراجعة وتجميع المحاضر تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية عقب اعتمادها رسميًا من المستشار رئيس اللجنة العامة.