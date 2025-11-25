البحيرة - أحمد نصرة:

حررت أسرة طفل، محضرا تتهم فيه 3 من جيرانه بتوثيقه والتعدي عليه وتعذيبه داخل إحدى قرى مركز بدر بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة بالجسم وسحجات وكدمات، إثر قطفه ثمرة رمان من شجرة مملوكة للمعتدين.

وأوضحت والدة الطفل في المحضرود الذي حمل رقم 12853 لسنة 2025 جنح بدر، أن ابنها عبده شعبان عبدالحميد، 12 عام، مقيم بعزبة هلال أرض الجمارك بمركز بدر، أنها تلقت اتصالا هاتفيا أثناء عملها يفيد بإصابة نجلها ونقله إلى مستشفى بدر المركزي، وانتقلت على الفور ووجدته في حالة حرجة وعلى جسده آثار تعذيب وكي في أماكن حساسة، مع وجود نزيف، مضيفة أنها توجهت لنقطة شرطة المستشفى وجرى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

أضافت والدة الطفل أن نجلها اعتاد الصلاة بالمسجد ويؤذن فيه، وأنه أثناء خروجه يوم الواقعة لفت نظره الرمان المتدلي من شجرة جيرانه فقام بقطف ثمرة واحدة، فقام المتهمون بتوثيقه وتعذيبه بالضرب والكي بمعلقة ساخنة لعدم تكرار الفعل، موضحة أنه أصبح حبيس غرفته ويرفض الخروج أو اللعب خوفا من الاعتداء عليه مرة أخرى.

أوضح محمود بسيوني الحمزاوي، محامي أسرة المجني عليه، أن التقرير الطبي أثبت وجود جرح باليد اليمنى طوله 7 سم، وسحجات طولية بالساقين السفليين بطول 10 سم، وحرق من الدرجة الثانية بعضلة الفخذ من الخلف «الإيليه» بمساحة 15 سم في 7 سم، وأوصى بعرضه على أخصائي جراحة وتحديد مدة العلاج. وأشار إلى تحرير محضر ضد رضا ا.ل، والسيد م.ا، وعبدالعظيم م.ا، مقيمين بعزبة هلال أرض الجمارك، إضافة إلى بلاغ للمكتب الفني للنائب العام بلجنة حماية الطفل، وبلاغ آخر لنجدة الطفل لطلب دعم نفسي للمجني عليه، وجاري التحقيقات.

نقل المصابون إلى مستشفى بدر المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.