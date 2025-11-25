إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

أُصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وانتقلت قوة من الشرطة، ودُفعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالفحص تبيّن إصابة 10 أشخاص جراء الحادث، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.



وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولّت الجهات المختصة التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه.