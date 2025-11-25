إعلان

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

02:00 م 25/11/2025

حادث تصادم -أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وانتقلت قوة من الشرطة، ودُفعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.


وبالفحص تبيّن إصابة 10 أشخاص جراء الحادث، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.


وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولّت الجهات المختصة التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة 10 أشخاص حادث تصادم الطريق الصحراوي الغربي قنا

محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نص أمر ترامب التنفيذي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. ترجمة من موقع البيت الأبيض
اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة