القبض على سائق حفار في كفر الشيخ يروج لمرشح مستخدماً سيارة طفطف

كتب : إسلام عمار

01:48 م 25/11/2025

المتهم

ألقى رجال مباحث قسم بيلا في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، القبض على سائق يوجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين، مستخدمًا سيارة طفطف على متنها مكبرات صوت.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط "أحمد.ا.ع.ب.ا"، 18 عامًا، سائق حفار، ويقيم بقرية أبو شعلان التابعة لمركز بلطيم، يوجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لمرشح انتخابي بالدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس.

وتبين أن السائق استخدم سيارة "طفطف" يقودها يحمل على متنها مكبر صوت مخترقًا بذلك حظر الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي طبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ألقي القبض على المتهم وبمواجهته أقر بحصوله على مبلغ مالي مقابل الدعاية لصالح أحد المرشحين بالدائرة الثالثة بحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح، وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

