افتتاح توسعات عيادة التأمين الصحي النموذجية بجامعة المنوفية -صور

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس جامعة المنوفية، أعمال توسعات عيادة التأمين الصحي النموذجية بإدارة الجامعة، ضمن جهود دعم المنظومة العلاجية داخل الحرم الجامعي وتوفير خدمات صحية متكاملة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس وفق معايير جودة متطورة.



وشهد الافتتاح حضور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أحمد زكي بدر عضو مجلس الجامعة من الخارج، والدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي بالمنوفية.



وأزاح المحافظ ورئيس الجامعة الستار عن التجهيزات الجديدة بالعيادة عقب تطويرها ورفع كفاءتها، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وتقليل زمن الانتظار داخل المنشآت الطبية الجامعية.



وشملت التوسعات زيادة عدد العيادات والتخصصات، لتضم الباطنة، الأسنان، الرمد، المخ والأعصاب، الجراحة، الجلدية، العظام، الصدر، إلى جانب الصيدلية وغرفة الاستراحة، مع تواجد التخصصات على مدار الأسبوع تيسيراً على المترددين من المنتفعين.



وأشاد محافظ المنوفية، بحجم التوسعات الجديدة ودورها في تخفيف التكدس على عيادات التأمين ومنافذ صرف الأدوية، مؤكداً حرصه المستمر على اتخاذ إجراءات فعالة لتخفيف العبء عن المرضى، وتسهيل صرف العلاج لكبار السن، بما يعكس التزام المحافظة بتحسين جودة الخدمات الصحية تنفيذًا لرؤية الدولة في الارتقاء بالقطاع الطبي وتطوير بنيته.