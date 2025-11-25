إعلان

تداول 15 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

11:44 ص 25/11/2025

موانئ البحر الأحمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وجرى تداول 15000 طن بضائع و 160 شاحنة و190 سيارة.


وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع و329 شاحنة و98 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع و281 شاحنة و92 سيارة.


واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي Alcudia Express ،Poseidon Express وامل بينما تغادر ثلاث سفن وهي CASA Express، Alcudia Express وامل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة الحرية، وغادرت السفينتين Poseidon Express وامل.


وسجل ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و262 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة، كما سجلت الموانئ وصول وسفر 1100 راكب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المركز الإعلامي هيئة موانئ البحر الأحمر حركة الواردات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
نص أمر ترامب التنفيذي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. ترجمة من موقع البيت الأبيض
اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة