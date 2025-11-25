تداول 15 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وجرى تداول 15000 طن بضائع و 160 شاحنة و190 سيارة.



وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع و329 شاحنة و98 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع و281 شاحنة و92 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي Alcudia Express ،Poseidon Express وامل بينما تغادر ثلاث سفن وهي CASA Express، Alcudia Express وامل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة الحرية، وغادرت السفينتين Poseidon Express وامل.



وسجل ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و262 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة، كما سجلت الموانئ وصول وسفر 1100 راكب.