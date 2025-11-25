لصة الزقازيق في كمين الكاميرات.. ضبط سيدة سرقت خزنة معرض سجاد بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، القبض على سيدة تقيم بمنطقة كفر الزقازيق التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بعد تورطها في واقعة سرقة، وثقتها كاميرات المراقبة داخل معرض سجاد بمدينة أبو حماد.

وتبيّن من خلال كاميرات المراقبة في المعرض أن السيدة دخلت المكان متظاهرة بتفقد السجاد، قبل أن تتوجه بخطوات واثقة نحو مكتب التحصيل، وتفتح أحد الأدراج بطريقة تنم عن خبرة وجرأة، لتستولي على مبالغ مالية ثم تغادر سريعًا دون أي ارتباك.

تداول الفيديو على نطاق واسع عبر السوشيال، الأمر الذي ساهم في سرعة تحديد هوية المتهمة، لتبدأ تحريات الأجهزة الأمنية التي كشفت عن عدة وقائع سرقات بنفس الطريقة على مدار سنوات.

ضحايا للسيدة تداولوا عدة فيديوهات عبر السوشيال بعدما نشر لها فيديو سرقة معرض السجاد يشكون تعرضهم للسرقة منها بأماكن مختلفة،وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص البلاغات السابقة المتطابقة في أسلوب التنفيذ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها