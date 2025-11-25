إعلان

لصة الزقازيق في كمين الكاميرات.. ضبط سيدة سرقت خزنة معرض سجاد بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

11:00 ص 25/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    لصة الزقازيق
  • عرض 3 صورة
    لصة الزقازيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، القبض على سيدة تقيم بمنطقة كفر الزقازيق التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بعد تورطها في واقعة سرقة، وثقتها كاميرات المراقبة داخل معرض سجاد بمدينة أبو حماد.

وتبيّن من خلال كاميرات المراقبة في المعرض أن السيدة دخلت المكان متظاهرة بتفقد السجاد، قبل أن تتوجه بخطوات واثقة نحو مكتب التحصيل، وتفتح أحد الأدراج بطريقة تنم عن خبرة وجرأة، لتستولي على مبالغ مالية ثم تغادر سريعًا دون أي ارتباك.

تداول الفيديو على نطاق واسع عبر السوشيال، الأمر الذي ساهم في سرعة تحديد هوية المتهمة، لتبدأ تحريات الأجهزة الأمنية التي كشفت عن عدة وقائع سرقات بنفس الطريقة على مدار سنوات.

ضحايا للسيدة تداولوا عدة فيديوهات عبر السوشيال بعدما نشر لها فيديو سرقة معرض السجاد يشكون تعرضهم للسرقة منها بأماكن مختلفة،وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص البلاغات السابقة المتطابقة في أسلوب التنفيذ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لصة الزقازيق ضبط سيدة سرقة خزنة سرقة معرض سجاد الشرقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نص أمر ترامب التنفيذي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. ترجمة من موقع البيت الأبيض
اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة