مصرع طفل وإصابة آخرين في حادث تصادم بسوهاج

لقي طفل مصرعه وأصيب شخصين آخرين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في حادث تصادم على الطريق، بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك على الطريق الطريق الزراعي الأوسطي أمام نجع حمودة بطهطا.

نتج عن الحادث مصرع "مروان. ع" 15 عامًا ويقيم بندر طهطا، وإصابة كل من: "حليم. ش" 65 عامًا، "سامح. ش" 40 عامًا يقيمان بقرية الجبيرات.

وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى طهطا العام، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.