استبدال رئيس لجنة المنوفية بعد وفاة والد زوجها أثناء التصويت (صور)

تزايد الإقبال المسائي بلجان قويسنا في انتخابات النواب بالمنوفية (صور)

إضاءة مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي في حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

مأساة الـ 21 يومًا.. مصرع 8 من شباب الفيوم بحادث مروع في السعودية

بدأت الانتخابات البرلمانية، اليوم الإثنين، في عدد من دوائر محافظة المنوفية، وسط انتظام ملحوظ في فتح اللجان وإقبال متزايد من المواطنين منذ الساعات الأولى للصباح.

وشهدت لجنة مدرسة المؤسسة بنون بدائرة الباجور واقعة إنسانية استوجبت استبدال المستشارة "سالي توفيق" القائمة على اللجنة بالمستشار محمد عبد المقصود.

ووفقًا لمصدر مسؤول داخل اللجنة العامة، تلقت المستشارة رئيس اللجنة الفرعية نبأ وفاة والد زوجها أثناء مباشرة أعمالها داخل اللجنة، ما استدعى انسحابها الفوري للتوجه إلى أسرتها. وبعد التنسيق مع رئيس اللجنة العامة، تقرر الدفع بقاضٍ بديل لاستلام مهام الإشراف واستكمال سير العملية الانتخابية دون تعطيل.

وتواصل غرفة العمليات متابعة الموقف أولاً بأول، مؤكدة أن الإجراء جرى بشكل منظم للحفاظ على انسياب العملية الانتخابية داخل اللجنة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات مكثفة تشهدها المحافظة لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تم تجهيز 500 مقر انتخابي يضم 542 لجنة عامة وفرعية لاستقبال أكثر من 2.9 مليون ناخب على مستوى المحافظة. وشملت التجهيزات توفير الشوادر والمظلات، ومسارات مهيأة لكبار السن وذوي الهمم، إضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف وتمركزات طبية للتدخل السريع.

وأكد المحافظ أبو ليمون استمرار المتابعة الميدانية والمركزية على مدار الساعة لضمان انتظام العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات فورًا، بهدف خروج اليوم الانتخابي بصورة حضارية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة.