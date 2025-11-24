إعلان

بالفيديو- الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي أمام لجان الأربعين بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

12:36 م 24/11/2025

طابور للناخبين أمام مركز اقتراع بالسويس

سيطر الشباب على المشهد أمام مراكز الاقتراع صباح أول أيام الاقتراع على انتخابات مجلس النواب في السويس، خاصة بمدارس حي الأربعين وحي فيصل، الأعلى في الكتلة التصويتية.

ونشرت صفحة مصراوي على فيسبوك بث مباشر من أمام لجنة محمود سامي البارودي بحي الأربعين رصد الإقبال من الشباب وطابور الانتخابات، أمام اللجنة.

وتجرى الانتخابات فى دائرة السويس الموزعة على خمس أحياء يتنافس فيها 18 مرشحا على مقعدين فردي، بالإضافة إلى وجود قائمة واحدة للانتخاب بشرق الدلتا.

صرح اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس أن الأحياء بالتعاون مع الأجهزة المعنية وفرت كافة الاحتياجات لمعظم اللجان من مظلات الوقاية من حرارة الشمس او مقاعد للناخبين وايضا بعض كلوديرات المياه فى عدد من اللجان .

أكد أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة متصلة بجميع الاحياء والهيئات والمديريات المعنية لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل اي عقبات تواجه العملية الانتخابية.

السويس لجان الأربعين بالسويس انتخابات مجلس النواب 2025

