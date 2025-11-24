مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26.4 ألف مواطن خلال 20 يومًا

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن مستشفيات الجامعة استقبلت 26.400 ألف مواطن خلال العشرين يومًا الأولى من نوفمبر الجاري، بواقع 16,700 متردد على العيادات الخارجية، و8,000 حالة بطوارئ المستشفى، إضافة إلى 1,700 حالة دخول للأقسام الداخلية والرعايات، بما يعكس حجم الإقبال المتزايد على الخدمات الطبية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الإحصائيات تجسد الثقة المتنامية في جودة الخدمة الصحية المقدمة داخل المستشفى الجامعي، وتؤكد الجهود المستمرة للارتقاء بالمنظومة العلاجية وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة، مشيرًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير خدمات المستشفى وتقليل فترات الانتظار.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب، أن إدارة الكلية تعمل بالتعاون مع الجامعة على تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة العمل داخل الأقسام المختلفة، لافتًا إلى أن خطة التطوير تشمل تحديث الأجهزة الطبية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقديم رعاية آمنة وفعّالة للمترددين.

كما أشار الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن هذه الأرقام تعكس التزام المستشفى بتقديم خدمات صحية متميزة، مؤكدًا وجود خطط مستقبلية لتوسيع السعة الاستيعابية وتحسين جودة الرعاية بما يواكب احتياجات المواطنين وتطلعاتهم الصحية