بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان انتخابات النواب بالطور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بلجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمدينة الطور، لمتابعة سير وانتظام التصويت والتأكد من التزام الأطقم الإدارية والأمنية بكافة التعليمات الخاصة بالانتخابات، وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية ولجنة مدرسة على مبارك.

وقال المحافظ: "إن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تتابع عن كثب سير اللجان ومدى الإقبال على التصويت، من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات الرئيسية في جميع المدن".

وأوضح أن المحافظة وفرت كافة الإمكانيات داخل اللجان وفي محيطها لتيسير عملية التصويت، بما يشمل تجهيز المقرات الانتخابية، وإنشاء مظلات خارجها، وتوفير وسائل مواصلات لنقل سكان الوديان والتجمعات البدوية إلى لجان التصويت.

وأكد "مبارك" توفير كافة سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما شدد على التزام المحافظة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير مناخ ديمقراطي آمن يُشجع المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح المحافظ أن جميع اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد دون تأخير، بحضور القضاة المشرفين وأعضاء اللجان، وبدأ استقبال الناخبين في 18 لجنة انتخابية بمختلف مدن المحافظة ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا.

وأشار "مبارك" إلى تعاون الجهات الأمنية وإدارة المرور مع كافة الجهات المعنية، لضمان خروج هذا العرس الانتخابي بالمظهر الحضاري الذي يليق بمكانة مصر، داعيًا المواطنين للنزول والمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الهام.