بعد ساعات من البحث.. العثور على جثمان طفل غرق في ترعة بقنا



قنا- عبدالرحمن القرشي :

عثر الأهالي في مدينة قفط جنوبي محافظة قنا، على جثمان الطفل "أحمد هيثم"، الذي لقي مصرعه غرقًا إثر سقوطه داخل إحدى الترع أثناء لهوه بالكرة، إذ جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصي.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بتغيب طفل يُدعى "أحمد هيثم"، طالب بالصف الأول الابتدائي، من منطقة المنشية بدائرة المركز.

بفحص كاميرات المراقبة، تبيّن أن الطفل سقط داخل الترعة خلال لعبه كرة القدم.

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية التي بدأت عملية بحث استمرت لساعات.

وخلال عمليات التمشيط التي شارك فيها الأهالي باستخدام مراكب الصيد طوال الليل، جرى العثور على جثمان الطفل غريقًا بالقرب من كوبري قرية البراهمة بمدينة قفط.