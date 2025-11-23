بينما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بالسخرية من تصريحات منسوبة للدكتور جابر بريشة، أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة المنيا، حول "استخدام براز الرضع في المخللات"، جاء الرد مزدوجًا؛ الأول عبر نفي قاطع من الأستاذ الجامعي لصحة "التطبيق العشوائي" للشائعة، والثاني عبر دراسة علمية عالمية أثبتت أن ما تحدث عنه "بريشة" نظريًا، طبقه علماء إسبان عمليًا لإنتاج نقانق (سجق) صحية ولذيذة.

بريشة: "اجتزأوا محاضرتي منذ 7 سنوات"

في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، نفى "بريشة" ما تم تداوله عن دعوته لوضع "براز الرضع" في المخلل، واصفًا ذلك بـ"النقل غير الأمين".

وأوضح أن القصة تعود لمحاضرة ألقاها منذ 7 سنوات، شرح فيها للطلاب نظريات علمية عن إمكانية "استخلاص" البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) من مصادر متعددة، منها براز الرضع، لاستخدامها في التخمير بدلًا من الملح الضار.

قال بريشة في سياق تصريحاته: "عندما سألني طالب حينها عن إمكانية التطبيق، أجبته بأن ذلك ممكن ومفيد علميًا ونظريًا، وهناك أبحاث عالمية حوله، لكني لم أقل أبدًا إن المصانع المصرية تفعل ذلك".

من النظرية للتطبيق.. "سجق البوبروني"

المفارقة أن ما طرحه الأستاذ المصري كـ"نظرية" قبل 7 سنوات، طبقه بالفعل باحثون بمعهد البحوث الزراعية والغذائية (IRTA) في إسبانيا، وفقًا لدراسة نشرتها دورية "Meat Science" العلمية المرموقة.

الفريق البحثي بقيادة عالمة الأحياء الدقيقة آنا جوفري، نجح في تصنيع نوع من السجق الإسباني (Fuet) باستخدام بكتيريا "البروبيوتيك" المستخلصة من حفاضات 43 رضيعًا بصحة جيدة، حيث اعتمد العلماء على حقيقة أن أمعاء الرضع تحتوي على مستويات مرتفعة جدًا من بكتيريا (Lactobacillus) النافعة.

طعم لذيذ وبكتيريا مستزرعة

الدراسة الإسبانية حسمت نقطة "الاشمئزاز" التي أثارها الجمهور المصري، بتوضيح أن المنتج النهائي لا يحتوي على فضلات، بل يحتوي على "مزارع بكتيرية" (Cultured Bacteria) تم عزلها وتكاثرها معمليًا من العينات الأصلية.

وأكدت النتائج أن السجق المُصنع بهذه البكتيريا كان صحيًا، قليل الدسم والملح، ومذاقه ممتاز.

وقالت الباحثة الإسبانية "آنا جوفري" بعد تذوقها للمنتج، في تصريحات لموقع Live Scince: "لقد أكلناه، وكان طعمه جيدًا جدًا ويشبه السجق التقليدي"، مما يفتح الباب لاستخدام هذه التقنية لمنح فوائد "الزبادي" لغير محبي الألبان عبر اللحوم المخمرة، وهو ما يؤكد صحة الرؤية العلمية للدكتور "بريشة" التي قوبلت بالسخرية محليًا.