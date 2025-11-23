المتهم بقتل مهندس الإسكندرية: "أنا عزيز مصر.. أنا أعقل واحد هنا"

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، خلال جلسة محاكمة المتهم بقتل المهندس عبد الله الحمصاني، استجوابًا مباشرًا للمتهم من قِبل هيئة المحكمة، التي طرحت عليه أسئلة تتعلق بحالته النفسية.

وخلال الجلسة، وجّه رئيس المحكمة سؤالًا إلى المتهم قائلًا: "يا سيد.. أنت عايز تتعرض على الطب النفسي؟"، ليرد المتهم: "عايز الحقيقة يا ريس؟.. كلهم بيقولوا إني مجنون.. وأنا قولت في التحقيق إني مش مجنون.. وأنا مش هكدب.. أنا راجل كويس".

وعاد القاضي ليسأله: "يعني أنت مجنون يا سيد؟"، فأجاب المتهم: "أنا مش مجنون.. أنا أعقل واحد هنا.. أنا عزيز مصر.. أنا يوسف.. وعبد الله الحمصاني أخوة يوسف".

وعند سؤاله عن سبب تشبيهه لنفسه بهذه الشخصيات، قال المتهم: "علشان إخوة يوسف كانوا بيكنّوا حقد ليوسف، وعبد الله الحمصاني كان شايف نفسه أحسن مني.. مع إن أنا اللي عملته".

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل، لعرض المتهم على الطب النفسي وورود التقرير، إلى جانب سماع مرافعة النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مهندس الإسكندرية".

تعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته بمنطقة الموقف الجديد، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، حاصل على بكالوريوس هندسة، ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات وآخر، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته وفر هارباً بسيارته.

القبض على المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه حاصل على بكالوريوس هندسة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، يعاني من أمراض نفسية وسبق إيداعه بأحد المصحات النفسية")، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.

وتبين أن علاقة صداقة تربط الجاني بالمجني عليه منذ فترة الدراسة، واعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجني عليه بالسب والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي وتم الصلح بينهما خلال شهر نوفمبر 2024، وقام المجني عليه بشكايته لوالده الذي قام بتعنيفه، فقرر الانتقام منه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

اعترافات صادمة لقاتل صديقه

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، منوهًا أنه سافر عقب التخرج من كلية الهندسة إلى شرم الشيخ وعمل في إحدى الشركات لمدة 4 سنوات كاملة، وعند عودته إلى الإسكندرية عام 2022، فوجئ بابتعاد كل أصدقائه وزملاء الدراسة عنه ولم يعد أحد منهم يريد التقرب منه- بحسب قوله.

وأضاف أن قرر الانتقام من صديقه عبدالله في مارس عام 2023، وكانت أول مرة يفكر في ذلك الأمر، وأنه قام بتركيب صور زوجة المجني عليه على صور لإحدى مصابي ملازمة داون ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند علم المجني عليه نشبت خلافات بينهما.

وأشار إلى أنه لديه محل ويعمل في تجارة الذهب وورث أموال من والدته، منوهاً أنه تتبع المجني عليه واستأجر شقة بالقرب من سكنه في شارع الجمعية بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي، واشترى السيارة والسلاح الناري المستخدم في الواقعة منذ سبتمبر الماضي.

المتهم: صليت العصر وقتلته

وحول تفاصيل يوم الجريمة، كشف المتهم أنه أدى صلاة العصر في منزله، وتحرك إلى مقر عمل المهندس عبد الله في توكيل سيارات بمنطقة الموقف الجديد، ووصل قبل خروجه بحوالي 15 دقيقة، قائلا إنه اتصل بتوكيل السيارات واستفسر عن مواعيد العمل.

وأكد المتهم في اعترافاته أمام النيابة أنه وصل إلى المكان باستخدام gps وانتظر المجني عليه على الرصيف المقابل لتوكيل السيارات وعندما شاهده على مسافة متر أطلق عليه النار بأكثر من رصاصة حتى سقط أرضا، وهرب من موقع الجريمة، قائلاً:"كان لازم يموت .. مش ندمان ومش فارق معايا حاجة بعد ما قتلته".

اقرأ أيضا:

بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية

القبض على المتهم بقتل مهندس كيمياء نووية رميًا بالرصاص في الإسكندرية

7 رصاصات.. من قتل مهندس الإسكندرية في الشارع؟

من هو المهندس المقتول في الإسكندرية؟ .. نقابة المهندسين تكشف التفاصيل