حبس شاب قتل شقيقه وأصاب زوجته في البحيرة

قررت نيابة الدلنجات في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، حبس شاب 4 أيام، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، على ذمة التحقيق معه في قتله شقيقه والشروع في قتل زوجة شقيقه بطعنات نافذة.



تلقى مركز شرطة الدلنجات بلاغًا من الأهالي باعتداء شاب على شقيقه بسلاح أبيض وطعنه طعنات نافذة أودت بحياته، بينما أصيبت زوجة الضحية بجرح نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسد في الحادث نفسه.



انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث سُجلت وفاة عماد حمدي راتب - 25 عامًا، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات في أنحاء الجسد، وإصابة زوجته سيدة سعد صابر - 23 عامًا، بجرح نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسد.



تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، لكشف ملابسات الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









