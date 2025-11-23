80 لوحة فنية تُحاكي تراث وطبيعة أرض الفيروز بقصر ثقافة جنوب سيناء (صور)

4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

دشن قصر ثقافة جنوب سيناء، اليوم الأحد، معرض الفنون التشكيلية الجديد تحت عنوان "تجربة شخصية"، والذي يقدم 80 رؤية فنية متنوعة، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ووزارة الثقافة.



شهدت فعاليات الافتتاح حضور قيادات تنفيذية وثقافية، تقدمتهم سهير عبدالعاطي، نائب رئيس مدينة طور سيناء، ومنيرة فتحي، مدير فرع الثقافة بالمحافظة، وأحمد مروان رئيس قرية الجبيل. واستهل الحفل باستقبال قدمته فرقة الفنون الشعبية للأطفال بفقرة ترحيبية من تصميم وتدريب الفنان أسامة إبراهيم.



يركز المعرض في مقتنياته البالغة 80 لوحة على استلهام التراث السيناوي ومفردات الطبيعة في المحافظة، مستخدمًا تقنيات وخامات فنية متعددة شملت ألوان الأكريليك، السوفت باستيل، الفحم، والرصاص، واللوحات المنفذة على قماش "الكانفاس".



وصرحت منيرة فتحي، مدير فرع الثقافة، بأن المعرض أقيم تحت إشراف محمد عبد الجواد، مسئول الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الطور، وبمشاركة نخبة من الفنانات والمواهب الشابة، وهن: ياسمين خاطر، رنا محمد إسماعيل، خديجة أحمد محروس، ملك عبدالخالق ثروت، فريدة شحته حسين، ندى جلال محمد، ياسمين مصطفي، جني محمد الذكي، وحنين علي شكري.



تضمن البرنامج الثقافي المصاحب للافتتاح عرضًا فنيًا لفرقة التلقائيين أطفال بقيادة الفنان علي عبد الفتاح، حيث قدمت باقة من التراث السيناوي شملت أغنيات "ياليل ياعين"، "ياولد عذبت روحك"، و"على الرمله"، وسط تفاعل الحضور.



يأتي هذا النشاط ضمن برامج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وعبر الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي. واختتمت الاحتفالية بتكريم المشاركين في المعرض وتوزيع شهادات التقدير عليهم.