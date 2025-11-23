إصابة 6 بينهم فلسطينية في انقلاب سيارة رحلة سفاري بالوادي الجديد

أصيب 6 أشخاص بينهم شابة فلسطينية إثر إنقلاب سيارة ملاكي في منطقة جبلية، اليوم الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي دفع رباعي بمنطقة جبلية خلال رحلة سفاري بالجبل بالقرب من منطقة الكيلو 60 بمحور "الفرافرة – ديروط"، أسفر عن إصابة كل من آية عبد العزيز بيومي، 27 عامًا ومقيمة بمحافظة الجيزة، لينا سامح أمين، 33 عامًا من محافظة القاهرة، بتول علاء الدين محمد، 24 عامًا من دولة فلسطين، أحمد عبد البصير أحمد موسى، 35 عامًا، ومقيم بمركز الواحات البحرية التابع لمحافظة الجيزة، أسماء زكريا عبد الحميد، 31 عامًا، من محافظة القاهرة وشقيقتها منار، 27 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.