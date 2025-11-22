الأمن يكشف تفاصيل حالة القاتل الخليجي لحظة القبض عليه بالمنصورة

الدقهلية ـ رامي محمود:

كشف مصدر أمني رفيع بمديرية أمن الدقهلية، تفاصيل واقعة قيام شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بذبح آخر داخل مسكنه بمدينة المنصورة وقطع عضو حساس بجسده والتمثيل بجثته.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن المتهم منذ إلقاء القبض عليه وهو في حالة سُكر شديد نتيجة تعاطيه المشروبات الكحولية والعقاقير المخدرة، مشيرًا إلى أنه يعاني من قيء وغثيان بسبب تناول تلك المواد.

أشار إلى أن المتهم يهذي ببعض العبارات غير المفهومة نتيجة حالة السُكر، لافتًا إلى أنه فور عودته لحالته الطبيعية سيتم استجوابه ومعرفة تفاصيل وأسباب ارتكاب واقعة القتل.

كان أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى دول الخليج العربي، أقدم على قتل شخص داخل منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد أن استل سكينًا وقام بذبحه ونزع عضوه الذكري داخل الشقة الكائنة بالطابق العاشر بعمارة الجميل.

وتلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بسماع أصوات استغاثة ومشاجرة داخل شقة سكنية بالطابق العاشر بعمارة الجميل بشارع الجيش بنطاق دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، حيث تبيّن مصرع شخص يُدعى "أحمد.ف.أ" ، بالمعاش، وكشفت معاينة رجال الأمن أن المجني عليه فُصلت رأسه عن جسده ونُزع عضوه الذكري.

وتبيّن أن خلافًا نشب بين المجني عليه وأحد الأشخاص يحمل جنسية دولة خليجية، وعلى إثر ذلك نشبت مشادة كلامية بينهما، استل على إثرها الأخير سكينًا وقام بذبحه والتمثيل بجثته.

بتقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول، فيما حُرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمعاينة الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لانتداب الطبيب الشرعي وبيان أسباب الوفاة.