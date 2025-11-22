‬قرار عاجل من المحكمة بشأن رمضان صبحي في قضية التزوير (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، تأجيل محاكمة لاعب كرة القدم رمضان صبحي و3 متهمين آخرين إلى يوم الثلاثاء المقبل، مع استمرار حبسهم على ذمة القضية، على خلفية اتهامهم بتزوير محررات رسمية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس.

وعُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إيداع رمضان صبحي في قفص الاتهام استعدادًا لاستكمال نظر القضية. وأكد اللاعب أثناء الاستجواب أنه لا يعلم شيئًا عن الشهادات أو كراسات الإجابات محل الاتهام، قائلاً إنه لم يشاهدها مطلقًا ويثق في الله.

وجاء التأجيل بناءً على طلب دفاع المتهمين لغياب المحامي الأساسي لرمضان صبحي لأسباب صحية، ومنحه مهلة لاستكمال المرافعات والاطلاع على المستندات.

