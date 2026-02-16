إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:29 ص 16/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 15-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-2-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7640 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6685 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5730 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4455 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3185 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 237635 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 53480 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.43% إلى نحو 5042 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الاثنين الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع الذهب انخفاض الذهب استقرار الذهب سعر الذهب في بداية التعاملات الذهب الآن سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر وقية الذهب سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب الذهب عالميا سعر الذهب عالميا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دراسة: ارتفاع الحرارة ليلا أثناء الحمل قد يزيد خطر التوحد عند الأطفال
نصائح طبية

دراسة: ارتفاع الحرارة ليلا أثناء الحمل قد يزيد خطر التوحد عند الأطفال
بعد زعم والدته قيام شقيق زوجها بخطف نجلها.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو طفل
حوادث وقضايا

بعد زعم والدته قيام شقيق زوجها بخطف نجلها.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو طفل
"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
أخبار وتقارير

"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
"إحنا من نسل الرسول".. زينة تكشف عن نسبها ونسب أبنائها للأشراف
زووم

"إحنا من نسل الرسول".. زينة تكشف عن نسبها ونسب أبنائها للأشراف
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور