سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 15-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-2-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7640 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6685 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5730 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4455 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3185 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 237635 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 53480 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.43% إلى نحو 5042 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.