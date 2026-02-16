الحكم في استئناف المتهمين بقضية الفعل الفاضح على طريق المحور اليوم

تصدر محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الاثنين، حكمها في استئناف المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو على الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح شمال الجيزة، بإصدار أحكام متفاوتة على المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى طريق المحور، وذلك بعد تداول فيديو لشاب و3 فتيات داخل سيارة ملاكي، وتصويرهم من قبل شخص مدعيًا ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام.

وجاء الحكم كالتالي؛ براءة المتهم الخامس من جميع الاتهامات وبراءة المتهمين من الأول حتى الرابع من الاتهام الثالث، وحبس المتهم الأول 6 أشهر مع الشغل عن الاتهام الأول، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وكذا حبس المتهمين من الأول حتى الرابع 6 أشهر عن الاتهام الثاني، مع غرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف لوقف التنفيذ.

كما قضت بحبس المتهمين من الأول حتى الرابع سنتين مع الشغل عن اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، ومصادرة الأداة محل الاتهام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة وإلزام المتهمين من الأول حتى الرابع بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني.

واستجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلًا مخلًا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وخلال سيرهم بالطريق شاهدوا مصور المقطع حال تنفيذ إحداهن فعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضًا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.

