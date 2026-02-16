النفط ينخفض قبل المحادثات النووية بين أمريكا وإيران



وكالات

اتسمت معاملات النفط بالفتور اليوم الاثنين قبل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار المخاوف بشأن التوترات بين البلدين التي تعطل تدفق النفط وتبقي الأسعار مدعومة، في حين تميل مجموعة أوبك+ إلى استئناف زيادة الإنتاج اعتبارا من أبريل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 67.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتا يوم الجمعة.

كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 62.86 دولار للبرميل.

ولن يكون هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين بسبب عطلة.

وسجل كلا المؤشرين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي، إذ تراجع برنت بنحو 0.5 %، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط 1%، بعد أن أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، إلى انخفاض الأسعار في ذلك اليوم.

وجددت الدولتان المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر بهدف التوصل إلى اتفاق في نزاعهما المستمر منذ عقود حول برنامج طهران النووي وتجنب مواجهة عسكرية جديدة، ومن المقرر أن تعقدا جولة ثانية من المحادثات في جنيف غدا الثلاثاء، وفقا للغد.