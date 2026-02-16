إعلان

النفط ينخفض قبل المحادثات النووية بين أمريكا وإيران

كتب : مصراوي

06:07 ص 16/02/2026

أسعار النفط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

اتسمت معاملات النفط بالفتور اليوم الاثنين قبل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار المخاوف بشأن التوترات بين البلدين التي تعطل تدفق النفط وتبقي الأسعار مدعومة، في حين تميل مجموعة أوبك+ إلى استئناف زيادة الإنتاج اعتبارا من أبريل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 67.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتا يوم الجمعة.

كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 62.86 دولار للبرميل.
ولن يكون هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين بسبب عطلة.

وسجل كلا المؤشرين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي، إذ تراجع برنت بنحو 0.5 %، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط 1%، بعد أن أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، إلى انخفاض الأسعار في ذلك اليوم.

وجددت الدولتان المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر بهدف التوصل إلى اتفاق في نزاعهما المستمر منذ عقود حول برنامج طهران النووي وتجنب مواجهة عسكرية جديدة، ومن المقرر أن تعقدا جولة ثانية من المحادثات في جنيف غدا الثلاثاء، وفقا للغد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النفط النفط انخفاض أسعار النفط مفاوضات بين إيران وأمريكا في جنيف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نتنياهو يعلق على حادثة مطاردة الحريديم لمجندتين.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

نتنياهو يعلق على حادثة مطاردة الحريديم لمجندتين.. ماذا قال؟
استمرار ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

استمرار ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

ما حكم الاتفاق على بيع سلعة وقبض ثمنها قبل تملكها؟.. الإفتاء توضح
جنة الصائم

ما حكم الاتفاق على بيع سلعة وقبض ثمنها قبل تملكها؟.. الإفتاء توضح

"إحنا من نسل الرسول".. زينة تكشف عن نسبها ونسب أبنائها للأشراف
زووم

"إحنا من نسل الرسول".. زينة تكشف عن نسبها ونسب أبنائها للأشراف
"خلاص مش هضربها تاني".. ليلة مقتل عروس بلبيس بـ 21 طعنة في شهر العسل
حوادث وقضايا

"خلاص مش هضربها تاني".. ليلة مقتل عروس بلبيس بـ 21 طعنة في شهر العسل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور